Çukurova Belediye Başkanı Kozay, Koltuğunu Çocuklara Devretti

(ADANA) - Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen özel programda, makam koltuğunu temsili olarak çocuklara devretti. Minik başkanlar, gün boyunca başkanlık koltuğuna oturarak hem heyecanlarını hem de gelecek hayallerini paylaştı.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, koltuğunu çocuklara devretti. Temsili başkan Ali Deniz Çelikten, daha fazla yeşil alan oluşturulması gerektiğini vurgulayarak yeni parklar yapmak istediğini dile getirdi. Bununla birlikte, bazı evlerde oluşan çatlakların onarılması ve yolların daha temiz hale getirilmesi gerektiğini aktardı.

Derin Sayılkan ise konuşmasında sokak hayvanlarına dikkati çekerek, onlar için güvenli barınaklar yapılmasının önemine değindi. Sayılkan, hayvanların korunması ve daha iyi koşullarda yaşamaları için çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Başkan Kozay, "23 Nisan, sadece bir bayram değil; çocuklarımızın geleceğe dair umutlarını, hayallerini ve bakış açılarını dinlediğimiz çok özel bir gündür. Bugün makamımızı emanet ettiğimiz evlatlarımızın dile getirdiği her fikir, aslında daha yaşanabilir bir şehir için hepimize yol gösteriyor. Onların gözlerindeki ışık ve sorumluluk duygusu, geleceğimiz adına büyük bir güven veriyor. Bizler de bu bilinçle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.