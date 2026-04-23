Çukurova Belediye Başkanı Kozay, Koltuğunu Çocuklara Devretti - Son Dakika
Çukurova Belediye Başkanı Kozay, Koltuğunu Çocuklara Devretti

23.04.2026 10:13  Güncelleme: 10:38
Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara makam koltuğunu devretti. Temsili başkanlar, şehirdeki yeşil alanlar ve sokak hayvanları için çözüm önerilerini paylaştı.

(ADANA) - Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen özel programda,  makam koltuğunu temsili olarak çocuklara devretti. Minik başkanlar, gün boyunca başkanlık koltuğuna oturarak hem heyecanlarını hem de gelecek hayallerini paylaştı.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, koltuğunu çocuklara devretti. Temsili başkan Ali Deniz Çelikten, daha fazla yeşil alan oluşturulması gerektiğini vurgulayarak yeni parklar yapmak istediğini dile getirdi. Bununla birlikte, bazı evlerde oluşan çatlakların onarılması ve yolların daha temiz hale getirilmesi gerektiğini aktardı.

Derin Sayılkan ise konuşmasında sokak hayvanlarına dikkati çekerek, onlar için güvenli barınaklar yapılmasının önemine değindi. Sayılkan, hayvanların korunması ve daha iyi koşullarda yaşamaları için çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Başkan Kozay, "23 Nisan, sadece bir bayram değil; çocuklarımızın geleceğe dair umutlarını, hayallerini ve bakış açılarını dinlediğimiz çok özel bir gündür. Bugün makamımızı emanet ettiğimiz evlatlarımızın dile getirdiği her fikir, aslında daha yaşanabilir bir şehir için hepimize yol gösteriyor. Onların gözlerindeki ışık ve sorumluluk duygusu, geleceğimiz adına büyük bir güven veriyor. Bizler de bu bilinçle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Çukurova Belediye Başkanı Kozay, Koltuğunu Çocuklara Devretti - Son Dakika

Kırıkkale’de belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı Kırıkkale'de belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı
Sivas’ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu Sivas'ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu
Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı
Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor

Okullarda yeni dönem İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
Fatma’nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı
Fatma'nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı
106 yıllık gurur Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Murat Ülker’in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
Murat Ülker'in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
Öğrencinin silah getirdiği okulda “şeffaf poşet“ önlemi
Öğrencinin silah getirdiği okulda "şeffaf poşet" önlemi
Akaryakıta sürpriz indirim Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
SON DAKİKA: Çukurova Belediye Başkanı Kozay, Koltuğunu Çocuklara Devretti - Son Dakika
