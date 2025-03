(ADANA) - Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay "Yeryüzündeki her şey kadının eseridir. Dünyanın en emekçi varlığıdır kadın. Bu vesileyle hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğim Annem Lütfiye Hanım'a, her koşulda yanımda varlığıyla bana güç veren varlığıyla onurlandıran kıymetli eşim Tuğba Hanım'a şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız, hep olun ben sizlerle güçlüyüm" diye konuştu.

Çukurova Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Şehitler Bulvarı'nda bulunan Kapalı Semt Pazarı'nda gerçekleşen etkinliğe Belediye Başkanı Emrah Kozay ve eşi Tuğba Kozay, CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici, CHP Çukurova İlçe Başkanı Ümit Arif Özsoy, CHP Çukurova Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Ertekin, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın eşi Fidelya Demirçalı, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve STK'lar katıldı.

Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın eşi Tuğba Kozay ile birlikte katıldığı ve tüm kadınlarla selamlaşarak çiçekler dağıttığı günde, 8 Mart'ın anlam ve önemine vurgu yapıldı. Alanda toplanan kalabalığın 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Emrah Kozay şunları söyledi:

"Biliyorsunuz '8 Mart için Dünya Kadınlar Günü' diyen de var 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' diyen de. Adı ne olursa olsun benim bildiğim ve inandığım bir şey var. O da kadınların ne kadar yüce varlıklar olduğu. Şunun da altını çizmeden geçemeyeceğim. Bence emekçi olmayan kadın yoktur. Anne kadındır. Evlatlarına ömrünü verir. Kendi hayatını bir kenara bırakır yaşamının her anını evlatları için ortaya koyar. Bundan daha büyük bir emek olabilir mi? Hani bir söz var ya, "Bir kadın dünyayı değiştirebilir" diye. Gerçekten de öyledir. Dünyanın akışını değiştiren insanları büyüten o günleri hazırlayan hep kadınlardır. Bunun en güzel örneği önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'dır. İkisini de rahmetle minnetle anıyorum.

"Devrimlerin başarılı olmasında kadınların büyük payı vardır"

Biliyorsunuz dünya üzerinde yüzyıllar boyunca kadınlara ikinci sınıf gözüyle bakıldı. Kimi dönemlerde kadınların nüfus sayımına dahil edilmediğini de biliyoruz. Toplumsal yaşamda kadınlara hep biçilen roller vardı. Kadın çoğunlukla her koşulda itaat etmesi gereken fiziksel ve zihinsel olarak zayıf beceriksiz ve erkeğinin sözünden çıkmayan bir cinsiyet olarak görüldü. Bunların ne kadar yanlış şeyler olduğunu Türk kadını tüm dünyaya göstermiştir. İşgal güçlerine karşı elde edilen büyük zaferin mimarları arasında Tayyar Rahime, Nene Hatun, Kara Fatma, Halime Çavuş, ve daha nice kadın kahraman vardır. Kurtuluş mücadelesinden sonra hayata geçirilen devrimlerin başarılı olmasında da yine kadınların büyük payı vardır. Kadınların ne kadar güçlü fedakar ve emekçi varlıklar olduğunu bilen Önder'imiz Atatürk, o dönemde çağdaş olarak adlandırılan medeniyetlerde olmayan hakları sahiplerine yani kadınlara vermiştir. Yeryüzündeki her şey kadının eseridir. Dünyanın en emekçi varlığıdır kadın. Bu vesileyle hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğim Annem Lütfiye Hanım'a, her koşulda yanımda varlığıyla bana güç veren varlığıyla onurlandıran kıymetli eşim Tuğba Hanım'a şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız, hep olun ben sizlerle güçlüyüm."