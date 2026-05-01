Çukurova Belediye Başkanı Kozay'dan 1 Mayıs Mesajı

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kozay mesajında, emeğin ve alın terinin toplumsal yaşamın en temel değeri olduğunu belirterek, üretimin ve kalkınmanın arkasındaki en büyük gücün emekçiler olduğunu ifade etti.

Kozay, 1 Mayıs'ın yalnızca bir anma günü değil, aynı zamanda çalışma hayatında adaletin, eşitliğin ve dayanışmanın güçlendirilmesi adına önemli bir farkındalık günü olduğuna dikkati çekti. Başkan Kozay, "Toplumsal refahın artması, çalışma hayatında hakkaniyetin sağlanması ve emekçilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarındandır. Bu anlayışla, emeğe saygıyı esas alan bir yönetim anlayışının her alanda güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum"

İnsan odaklı ve sosyal belediyecilik ilkeleri doğrultusunda hizmet üretmeye devam ettiklerini belirten Başkan Kozay, emekçilerin kent yaşamındaki yerini güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Kozay, "Kentimizde yaşayan her bir vatandaşımızın daha iyi yaşam koşullarına ulaşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Emekçilerimizin ekonomik ve sosyal açıdan daha güçlü bir konuma ulaşması, yerel yönetim anlayışımızın temel öncelikleri arasında yer alıyor. Emeğin değer gördüğü, adaletin ve eşitliğin hakim olduğu bir toplum hedefiyle, dayanışma kültürünü büyütmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Çukurova Belediyesi emekçileri olmak üzere tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.