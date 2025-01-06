Çukurova Belediyesi'nden Kurtuluş Bayramı İçin Off-Road Festivali

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(ADANA)- Çukurova Belediyesi, 5 Ocak Kurtuluş Bayramı dolayısıyla ATV Motor Sporları Kulübü ve Off-Road Spor Kulübü ile birlikte 'Off-Road Festivali' düzenledi. Belediye Başkanı Emrah Kozay, festivalin Çukurova'ya çok yakıştığını belirterek, "Baharda bugünkü festivalden çok daha iyisini, Türkiye'de ses getirecek yeni bir organizasyonu hep birlikte yapacağız" dedi.

Çukurova Belediyesi'nin Adana ATV Motor Sporları Kulübü ve Adana Off-Road Spor Kulübü ile birlikte düzenlediği Off-Road Festivali, coşkuyla gerçekleştirildi. Örcün Kamp alanında gerçekleştirilen ve iki gün süren Çukurova Belediyesi Off-Road Festivali'nde renkli anlar yaşandı. Kampçılar cumartesi gününden itibaren festival çevresinde ayrılan alanda karavanları ve çadırlarıyla kamp kurarak Örcün doğasının keyfini çıkardı.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen kampseverleri festival öncesinde ziyaret etti. Kampçıların kahvaltı sofrasına konuk olan Başkan Kozay, Çukurova'da kamp ve karavan kültürünü artırmaya yönelik bir proje üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Adanalıların yoğun ilgi gösterdiği gösterilerde sürücüler pistte izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Sporcular, geçen hafta etkisini gösteren yağışlı havanın ardından çamurlaşan zeminde araçlarıyla performanslarını sergiledi.

"Bugün bu programı yapabiliyorsak 5 Ocak'ın bunda çok büyük emeği vardır"

Günün sonunda gerçekleştirilen törende Belediye Başkanı Emrah Kozay, Adana'nın düşman işgalinden kurtulduğu 5 Ocak'ın çok değerli ve anlamlı bir gün olduğunu söyledi. Başkan Kozay, "Bugün bu programı yapabiliyorsak, özgürce bu memlekette nefes alabiliyorsak bir Suriye, bir Irak, bir Lübnan, bir Mısır, bir Libya olmadıysak 5 Ocak'ın bunda çok büyük emeği vardır. Ata'mızın, bu uğurda canını, kanını feda eden tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.

"Türkiye'de ses getirecek bir organizasyonu sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz"

Cumhuriyete, sonsuza dek sahip çıkacaklarının altını çizen Başkan Kozay, festival katılımcılarına bir de müjde verdi. Başkan Kozay, "Baharda bugünkü festivalimizden çok daha iyisini, Türkiye'de ses getirecek bir organizasyonu sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Bunun müjdesini buradan sizlere vermek istiyorum" diye konuştu.

Başkan Kozay, daha sonra CHP Çukurova İlçe Başkanı Ümit Arif Özsoy ile birlikte parkurda başarılı olan sporculara başarılarından ve festivale katkılarından dolayı plaket takdim etti.