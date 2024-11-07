Çukurova Belediyesi'nden Personeline Yangın Eğitimi

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(ADANA) - Çukurova Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ile Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü iş birliği ile ilçe belediyesi personeline temel yangın eğitimi verildi.

Çukurova Belediyesi Ana Hizmet binasında ve Fen İşleri Müdürlüğü Yol Şube Şefliği'nde gerçekleştirilen temel yangın eğitimi ve yangın tatbikatında, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü ekibi personeli yangınların çıkış nedenleri hakkında bilgilendirdi.

Eğitimde, yangına çıkış kaynağına göre müdahale edilmesi gerektiği anlatıldı; yangının büyümesini önleme, can ve mal kayıplarının önüne geçme konusunda ilk müdahalenin önemi vurgulandı. Yangınlarda yaşanan can kayıplarının büyük oranda solunan duman nedeniyle gerçekleştiği belirtilerek, iş yerlerinde ve konutlarda yangın risklerine karşı yapılması gerekenler ele alındı.

Yangın tüplerinin nasıl kullanılması gerektiği ise tatbikatta uygulamalı olarak katılımcılara gösterildi.