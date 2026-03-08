Çukurova Belediyesi'nin Spor Kursları Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

(ADANA) - Çukurova Belediyesi'nin Hayalpark Tesisleri'nde düzenlediği kick boks, step aerobik ve pilates kursları vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Uzman eğitmen Şahin Temel eşliğinde gerçekleştirilen kurslarda katılımcılar, hem spor yapıyor hem de sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanıyor.

Çukurova Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmeleri için kurslar düzenlemeyi sürdürüyor. Hayalpark Tesisleri'nde devam eden kick boks, step aerobik ve pilates kursları her yaştan vatandaşın katılımıyla devam ediyor. Kurslara katılan vatandaşlar hem fiziksel olarak güçleniyor hem de spor yaparak günlük hayatın stresinden uzaklaşma fırsatı buluyor.

Uzman eğitmen eşliğinde eğitim

Kurslar, uzman eğitmen Şahin Temel eşliğinde gerçekleştiriliyor. Derslerde katılımcılara branşlara göre farklı antrenman programları uygulanırken, özellikle kick boks eğitimlerinde temel savunma teknikleri de öğretiliyor.

Belediye Başkanı Emrah Kozay, sporun toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Vatandaşlarımızın sporla daha fazla buluşmasını önemsiyoruz. Hayalpark Tesislerimizde düzenlediğimiz kick boks, step aerobik ve pilates kurslarıyla hemşehrilerimizin sağlıklı bir yaşamın parçası olmasını sağlıyoruz. Her yaştan vatandaşımızın katılım sağladığı bu kurslarla daha aktif, daha sağlıklı ve daha güçlü bir Çukurova için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.