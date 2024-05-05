Çukurova Belediyesi'nden Ücretsiz Yüzme Kursları - Son Dakika
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Çukurova Belediyesi'nden Ücretsiz Yüzme Kursları

Çukurova Belediyesi\'nden Ücretsiz Yüzme Kursları

Çukurova Belediyesi'ne ait Hayal Park yüzme havuzlarında 7-14 yaş arasındaki çocuklara yönelik yüzme kursu kayıtları başladı. Havuzlarda yapılan temizlik ve bakım çalışmalarıyla çocukların sağlıklı bir şekilde eğlenmesi ve yüzme eğitimi alması sağlanacak.

05.05.2024 11:52  Güncelleme: 11:55
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(ADANA) - Çukurova Belediyesi'ne ait Hayal Park yüzme havuzlarında 7-14 yaş arasındaki çocuklara yönelik yüzme kursu kayıtları başladı

Çukurova'da her yıl yaklaşık 7 bin 500 çocuğun ücretsiz bir şekilde eğitim aldığı yüzme kursu kayıtları, 2 Mayıs'ta başladı. Eylül ayının ilk haftasına kadar sürecek kurslara, 7 ila 14 yaş arasındaki çocuklar başvurabilecek.

Çocukların sağlıklı ve güvenli bir şekilde hem eğlenmesi hem de yüzme eğitimi alması için onarım ve temizlik çalışmalarına hız verildi. Havuzlarda bakım ve onarımlarının yanı sıra boru ve kazan daireleri yenilenirken, yüzme alanları da anti-bakteriyel ilaçlarla temizleniyor.

Tüm havuzlarda aynı temizlik, bakım ve hijyen hassasiyetini gösterdiklerini belirten Çukurova Belediyesi Başkanı Emrah Kozay, ailelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını havuzlara gönderebileceğinin altını çizdi. Kozay, "Çukurova'da yüzme bilmeyen çocuk kalmasın istiyoruz. Yüzme eğitimlerini almaları ve yazı aktif eğlenceli bir şekilde yaşamaları için havuzlarda tüm tedbirleri alıyoruz. Havuzlar açıldıktan sonra da titiz temizlik çalışmalarını periyodik olarak sürdüreceğiz. Bu yaz aylarında havuzlara rekor başvuru olacağını tahmin ediyoruz. Halkımız ücretsiz kurslarımızdan faydalanmak için Hayal Park'ta bulunan açık havuzlara giderek başvuruda bulunabilirler" dedi.

Kaynak: ANKA

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