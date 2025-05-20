Çukurova Belediyesi Sporcuları, Bayramda Madalyalarla Dönüyor - Son Dakika
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Çukurova Belediyesi Sporcuları, Bayramda Madalyalarla Dönüyor

Çukurova Belediyesi sporcuları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda birçok madalya kazanarak döndü. Belediye Başkanı Emrah Kozay, genç sporcuların başarılarının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

20.05.2025 10:49  Güncelleme: 12:10
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(ADANA) - Çukurova Belediyesi sporcuları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Adana, Konya ve Mersin'de düzenlenen yarışmalardan üç birincilik, iki ikincilik ve bir üçüncülük madalyasıyla döndü. Belediye Başkanı Emrah Kozay, "Çukurova, gençleriyle, sporla ve sporcularıyla parlıyor" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Konya'da düzenlenen "4. Uluslararası Konya Yarı Maratonu'nda" Çukurova Belediyesi'ni temsil eden sporculardan Koray Het, 10K'da kendi kategorisinde birinci, Safa Het 10K'da kendi kategorisinde ikinci, Nihat Özkaymak 21K'da kendi kategorisinde ikinci oldu.

Abdullah Akbaba da Mersin'de gerçekleştirilen 4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nda 10K'da kendi kategorisinde birinci oldu.

Atletizm yarışmasından bir birincilik, bir üçüncülük

"Adana Büyükşehir Belediyesi Atletizm Yarışması"nda Çukurova Belediyesi'ni temsil eden sporculardan Batuhan Alp Tuncer birincilik, Hacı Ali Doğan ise üçüncülük madalyasını kazandı.

Çukurovalı atletlerin son bir yılda katıldığı hemen her yarışmadan madalyalarla dönmesinin çok anlamlı ve değerli olduğunu dile getiren Kozay,"Atatürk'ün gösterdiği aydınlık geleceğin sahibi ve Önderimiz Atatürk'ün izindeki gençlerimizin elde ettiği başarılarla göğsümüz kabarıyor. Çukurova, gençleriyle, sporla ve sporcularıyla parlıyor. Henüz yolun başındayız ama sporcularımızın yakın gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyor, gösterdikleri çaba, elde ettikleri başarıdan dolayı yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çukurova Belediyesi Sporcuları, Bayramda Madalyalarla Dönüyor - Son Dakika

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