Çukurova'da 8 Mart Etkinliği: Kadın Emeği ve Dayanışması Sanatla Buluştu

08.03.2026 11:39  Güncelleme: 12:42
Çukurova Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte kadın emeği ve dayanışmasını sanatla buluşturdu. Kadınların sahne aldığı performanslar izleyicilerden büyük beğeni topladı.

(ADANA) - Çukurova Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Toros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda düzenlenen etkinlikte, kadın emeği ve dayanışması sanatla buluştu.

Çukurova'da Toros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda gerçekleştirilen 8 Mart programı kapsamında modern dans gösterileri, halk oyunları, monolog performansı ile bendir ve müzik dinletileri sahnelendi. Kadınların sahne aldığı performanslar izleyicilerden büyük beğeni toplarken; etkinlikte renkli ve coşkulu anlar yaşandı.

Programa Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın eşi Tuğba Kozay da katıldı. Tuğba Kozay, etkinlik alanında kadınlarla bir araya gelerek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Etkinlikte kadınlarla sohbet eden Kozay, günün anısına kadınlara karanfiller dağıttı.

Bu kez kadınlar sahnedeydi

Etkinlikte kadınlar sahneye çıkarak sanatın farklı alanlarında performanslarını sergiledi. Müzik, dans ve sahne gösterileriyle izleyicilere keyifli anlar yaşatan kadınlar, günün anlam ve önemine uygun olarak dayanışma ve birlik mesajı verdi.

Başkan Kozay da yaptığı değerlendirmede kadın emeğinin, üretiminin ve dayanışmasının toplum için büyük bir değer olduğunu vurgulayarak, tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kaynak: ANKA

