Adana'da Ormanlık Alanda Çıkan Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Adana'da Ormanlık Alanda Çıkan Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana\'da Ormanlık Alanda Çıkan Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Çukurova ilçesinde mahsulü toplanmış buğday tarlasında çıkan anız yangını, ormanlık alana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

04.06.2024 14:13
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Adana'nın Çukurova ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Örcün Mahallesi'nde mahsulü toplanmış buğday tarlasında çıkan anız yangını çevredeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile 2 söndürme uçağı, 1 helikopter, 7 arazöz ve 3 su ikmal aracı yönlendirildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Ormanlık Alanda Çıkan Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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