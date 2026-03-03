"Çukurova Tech" Projesinde Şubat Ayı Eğitim Programı Tamamlandı

(ADANA) - Çukurova Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen "Çukurova Tech" projesi kapsamında şubat ayı eğitim programı tamamlandı.

Robotik kodlama, yapay zeka, üretken yapay zeka araçları, tasarım odaklı düşünme ve Scratch gibi birçok farklı başlıkta planlanan "Çukurova Tech" programı, ilkokuldan liseye kadar farklı yaş gruplarına hitap ediyor.

Teknolojiyle üreten nesiller yetişiyor

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde öğrenciler, hem teorik bilgi ediniyor hem de uygulamalı çalışmalar yapıyor. Yazılan kodlar anında test ediliyor, robot kitleriyle projeler geliştiriliyor. Program kapsamında çocuklar ve gençler; analitik düşünme, problem çözme, ekip çalışması ve üretkenlik becerilerini güçlendiriyor. Projeyle, teknolojiyi tüketen değil üreten bireyler yetiştirmek hedefleniyor.

"Amacımız; düşünen, üreten, problem çözen ve kendine güvenen bireyler yetişmesine katkı sağlamak"

Belediye Başkanı Emrah Kozay, gençlere yönelik teknoloji yatırımı yaptıklarını belirterek, "Geleceğin dünyasında söz sahibi olacak nesiller yetiştirmek istiyorsak çocuklarımızı ve gençlerimizi teknolojiyle erken yaşta buluşturmak zorundayız. Çukurova Tech ile amacımız; düşünen, üreten, problem çözen ve kendine güvenen bireyler yetişmesine katkı sağlamak. Eğitimlerimiz her alanda devam ediyor" dedi.