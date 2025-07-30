Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığının kararnamesi ile Konya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cuma Çoban bugün göreve başladı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Halil İnal'ın yerine HSK kararnamesiyle Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban görevlendirildi.
Başsavcı Çoban, Konya Cumhuriyet Başsavcılığındaki görevine başladı.
Son Dakika › Güncel › Cuma Çoban Konya Başsavcılığına Atandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?