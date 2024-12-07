Cumartesi Anneleri 1028. Haftada Hüseyin Taşkaya'yı Sordu

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(İSTANBUL) - Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etmek için Galatasaray Meydanı'nda 1995 yılından beri oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri/İnsanları bu hafta da meydandaydı. Kayıp yakınları 1028. haftada, 1993 yılında gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Hüseyin Taşkaya'nın akıbetini sordu.

Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelen kayıp yakınlarının bu haftaki açıklamasını Taşkaya ailesi adına Ayşe Taşkaya okudu. "Devletler, insan haklarını koruma, bu haklara saygı duyulmasını sağlama ve hakların hayata geçirildiği bir ortamı temin etmekle yükümlüdür" ifadelerine yer verilen basın açıklaması şöyle:

" Türkiye'de devlet, yurttaşa karşı hukuki ve siyasi yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddetmektedir. İktidarlar, hesap verebilen, hukukun üstünlüğünü esas alan yönetimler yerine kendi otoritelerini güçlendiren bir anlayışı benimsemektedir. Bunun sonucunda ise hak ihlaline uğrayanlar, inkar ve cezasızlık politikalarıyla karşı karşıya kalmaktadır.

42 yaşındaki 4 çocuk babası Hüseyin Taşkaya, Siverek'te yaşıyor ve müteahhitlik yapıyordu. 90'lı yıllarda, tamamen Bucak Aşireti'nin hakimiyetinde olan Siverek'te ağır hak ihlalleri yaşanıyordu. Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan 13.08.1997 tarihli Susurluk Raporu'nda, güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonları tamamen Bucak Aşireti'ne devretme eğiliminde olduğu ve aşiretin silahlı mensuplarının "devlet içinde devlet" görünümünde oldukları belirtilmişti.

Yaşanan ihlalleri eleştiren Hüseyin Taşkaya, hem güvenlik güçlerinin hem de Bucak Aşireti'nin hedefi haline geldi. Baskı ve tehditlerin yoğunlaşması üzerine ailesini İstanbul'a taşıdı. Kendisi de işlerini toparlamak amacıyla amcasının evinde kalmaya başladı. 6 Aralık 1993 tarihinde, amcasının Siverek/ Bağlar Mahallesi'ndeki evine 30 araçlık bir konvoyla gelen askerler, polisler ve Bucak aşiretine mensup korucular Hüseyin Taşkaya'yı gözaltına aldı. Onu askeri araca bindirerek götürdü.

Ailesi, Hüseyin Taşkaya'yı sormak için jandarmaya, emniyete, savcılığa ve valiliğe başvurdu. Askeri yetkililer gözaltından kısa bir süre sonra Taşkaya'nın polise teslim edildiğini iddia etti. Emniyet ise "Bizde yok, Sedat Bucak'a sorun" diyerek sorumluluktan kaçındı. Dönemin DYP milletvekili, aşiret reisi ve korucubaşı Sedat Bucak, "Bizim ekip almış fakat devlete teslim etmiş; bundan sonra haberimiz yoktur, devlet biliyor." dedi. Ailenin tüm girişimleri sonuçsuz kaldı, Hüseyin Taşkaya'dan bir daha haber alınamadı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın soruşturulması ve suçluların cezalandırılması yönündeki görevini yerine getirmedi. Hüseyin Taşkaya'nın akrabalarının ve bütün mahallelinin tanıklığında gözaltına alınmasını "ailenin soyut iddiası" olarak değerlendirdi ve dosya takipsizlik kararı verilerek kapatıldı. Gözaltında kaybedilişinin 31.yılında bir kez daha hatırlatıyoruz: Hüseyin Taşkaya'nın gözaltına alındığı kayıtlara geçirilmedi. Bugüne kadar akıbeti ve nerede olduğu konusunda hiçbir bilgi verilmedi. Taşkaya'yı kaybedenlere suçlarını gizleme, izlerini örtme ve sorumluluktan kaçma imkanı tanındı.

1028. haftamızda bir kez daha yargı makamlarına sesleniyoruz: Hüseyin Taşkaya'nın gözaltında kaybedilmesi ile ilgili gerçeği ortaya çıkarmak, suçtan sorumlu kişi ve kuruluşları tespit etmek ve cezalandırmak sizlerin görevidir. Bu görevinizi yerine getirin.

Kaç yıl geçerse geçsin, Hüseyin Taşkaya ve tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz."