Cumartesi Buluşmaları'nda Aralık Etkinlikleri

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Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin düzenlediği "Cumartesi Buluşmaları" kapsamında bu ay 4 farklı etkinlik dinleyicilerle buluşacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ayın ilk programında çevirmen Prof.Dr. Şaban Sağlık, 7 Aralık'ta "Sezai Karakoç Düşüncesinin Anahtarı: 'Diriliş' Metaforu" başlıklı konuşma yapacak.

İkinci etkinlikte, yazar Halenur Çalışan "Kelimelerin Yolculuğu" söyleşisini 14 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Akademisyen Dr. Abdussamed Geçer de 21 Aralık'ta "Türkiye'nin Soğuk Savaş Politikasının Oluşumunda İngiltere'nin Rolü" konusu üzerine konuşacak.

Aralık ayının son haftasında ise akademisyen Dr. Dinara Duısebayeva, "Çağdaş Kazak Edebiyatı'nda Korkut Ata" başlıklı konuyu katılımcılarla paylaşacak.

Etkinlikler, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin Eyüpsultan'daki genel merkezinde Ahmed Yesevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.