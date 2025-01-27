Cumartesi Buluşmaları Şubat Programı

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Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin (TDED) gelenekselleşen haftalık söyleşi programı "Cumartesi Buluşmaları", şubat ayında zengin bir içerik sunuyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, gelecek ay programın konukları arasında Attila Koç, Mehmet Beyhan, Peren Birsagılı Mut ve Şüheda Feyat yer alıyor.

Ayın ilk programı eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un "Dilimiz Türkçe mi" konuşmasıyla 1 Şubat saat 14.00'te, derneğin genel merkezinde bulunan Ahmed Yesevi Toplantı Salonu'nda başlayacak.

Program kapsamında yazar Mehmet Beyhan "Amerika'dan Ortadoğu Nasıl Görünüyor" başlıklı konuşmasıyla 8 Şubat'ta, yazar ve yayıncı Peren Birsagılı Mut "Filistin Edebiyatının 100 Yılı" başlıklı konuşmasıyla 15 Şubat'ta, edebiyatçı Şuheda Feyat "Şiir ve Coğrafya" başlıklı söyleşisiyle 22 Şubat'ta dinleyicilerle buluşacak.