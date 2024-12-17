Düzce'nin Cumayeri ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Orta Mahalle'de Tayfun D'ye ait iki katlı evde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, gazetecilere, "Ekiplerimiz yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Tek tesellimiz can kaybının olmamasıdır." dedi.
Son Dakika › Güncel › Cumayeri'nde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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