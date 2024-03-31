Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan Oy Kullandı

Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verdi.
Eşi Fatma Doğan ile birlikte Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'na gelen Doğan, 1145 nolu sandıkta oyunu kullandı.
Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Seçimlerde inşallah demokrasimiz güçlenerek çıkacaktır. Çarşamba'mıza, Samsun'umuza, tüm ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.
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