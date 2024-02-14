Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Belgin İba ve İYİ Partili Sedefçi Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

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Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmaları kapsamında saha ziyaretlerine devam ediyor.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba, Edirne Posta Güvercinleri Sevenler ve Yetiştirenler Derneğini ziyaret etti.

Talepleri dinleyen İba, projelerini anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, vatandaşların hobilerini sürdürmeleri için ellerinden gelen tüm imkanları sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Edirnelilerin talep ve sorunlarına çözüm olmak için yola çıktıklarını aktaran İba, "Bizler için vatandaşlarımızın beklentileri her şeyin üstündedir. İnşallah daha güzel bir Edirne için hep birlikte çıktığımız bu yolda zafere ulaşacağız. Projelerimizi de vatandaşlarımızın isteklerine göre hazırlamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Sedefçi çalışmalarını sürdürüyor

İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Sedefçi, Saraçlar Caddesi'nde esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.

Seçimlerde kendisine destek isteyen Sedefçi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hazırlattığı üzerinde "En büyük aşkımız Atatürk" yazılı takvimi hediye etti.

Sedefçi, gazetecilere, Sevgililer Günü vesilesiyle tüm vatandaşların sevgi, barış ve kardeşlik içinde olması temennisinde bulundu.

Bu günün anısına "En büyük aşkımız Atatürk" yazılı takvim hazırlattığını belirten Sedefçi, "Halkımıza takvimleri dağıtıyoruz. Hepimizin Sevgililer Günü kutlu olsun. Atatürk'ün askerleriyiz, Cumhuriyet'in sevdalılarıyız, laik, çağdaş, ulusal ve milliyetçi bir toplumuz. İYİ Parti'mizin de Türkiye'de açtığı bu yolda örgütümüzle beraber yürüyerek Edirne'mize, ülkemize yeni ışıklar ve yollar açmayı planlıyoruz. İnşallah Edirne'mizde 1 Nisan'da İYİ Parti'nin güneşi doğacak." dedi.

Öğretmenlere yönelik eğitim başladı

İpsala Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Öğretim Teknolojilerinde WEB 2.0 Araçları Eğitici Eğitimi" projesinin başladığını bildirdi.

Eğitim çalışmalarına katılan Engin, kursiyer öğretmenlere başarılı bir eğitim diledi.

Engin, Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında yürütülen projenin öğretmenlere katkı sunacağını kaydetti.

Üreticilere dron eğitimi verilecek

İpsala Ziraat Odası tarafından üreticilere yönelik havacılık ve dron eğitim kursu düzenlenecek.

Odadan yapılan açıklamaya göre, kurs kapsamında üreticilere temel eğitimlerin yanı sıra tarımsal dron kullanımı hakkında bilgiler verilecek.

Eğitimler 27-28-29 şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.