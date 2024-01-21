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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, ev ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, ev ziyaretlerine devam ediyor

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Talatpaşa, Yancıkçı Şahin ve Şükrüpaşa mahallelerinde vatandaşları evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinledi. İba, Edirne halkı için samimi bir şekilde çalıştıklarını ve gençlerin, çocukların sanatla buluşmasını sağlayacaklarını belirtti. Onların geleceği, ülkenin ve Edirne'nin geleceği olduğunu vurgulayan İba, en güzel geleceği sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, ev ziyaretlerine devam ediyor
21.01.2024 - 14:29,  Güncelleme: 14:32
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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, ev ziyaretlerine devam ediyor.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Talatpaşa, Yancıkçı Şahin ve Şükrüpaşa mahallelerinde vatandaşları evlerinde ziyaret eden İba, talepleri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, samimi ve her şeyin en güzeline layık Edirne halkı için çalıştıklarını belirtti.

Bu yolda gönüllerin ve hedefin bir olduğunu aktaran İba, "Gençlerimizi, çocuklarımızı sanatla buluşturacağız. Daha çok türküler söyleyecek, daha çok sohbetler edeceğiz. Sazımız, sözümüz, gönlümüz, şehrimiz bir. Gezdiğimiz her hanede, gözlerine baktığımız tüm çocuklarımız Edirne'mizin evlatları. Onların geleceği, ülkemizin ve Edirne'mizin geleceği. Onlar için çalışıyor, onlara en güzel geleceği emanet etmek için bu yolda yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, ev ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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