Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşu ve ev ziyaretlerini sürdürüyor.
AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu ve Edirne Köy Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.
Muhtarlarla bir araya gelen İba, sorun ve talepleri dinledi.
Muhtarların vatandaşa ulaşma noktasında büyük öneme sahip olduklarını belirten İba, "Muhtarların sesleri bizim için çok önemli. Onlar vatandaşın, biz de onların sesini duyacağız, Edirne için gerekenleri hep birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.
İş insanları Kemal Kılıç ve Selahattin Kaya'yı da ziyaret eden İba, bir dizi ziyaret için Balkanlar'dan kente gelen heyetle de görüştü.
İba, MHP Edirne İl Başkan Yardımcısı Hafife Balkan Delen ile Nişancıpaşa, Barutluk ve Kocasinan mahallelerinde ev ziyaretlerinde bulundu.
Vatandaşların önerilerini dinlediklerini aktaran İba, "Bizimle birlikte olmak, bizimle dertleşmek, gülmek, sohbet etmek için, bizimle güzel temennilerini paylaşmak için teveccüh gösterip gelen hemşerilerimizle bir arada olmak, çok keyifliydi. Gözlerinin içine bakarak, ellerini tutarak konuşmak, aynı şehri ve aynı dilekleri paylaştığımız güzel insanlarla olmak, bizim en büyük gücümüz, motivasyonumuz." ifadelerini kullandı.
Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Palalı Sabri'nin eski sevgilisi şarkıcı Ebru Polat'la tatil yaptığı görüntüler yeniden gündeme geldi. Kısa süre birliktelik yaşayan ikili, yollarını ayırmıştı.
Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 45 yeni belediye başkan adayını açıkladı. Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ittifak yapılıp yapılmayacağını ise Genel Başkan Fatih Erbakan'ın basın toplantısıyla duyuracak. Şimdiye kadar 447 adayını açıklayan parti arasında eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Avukat Nihat Çiftçi ve Ankara'nın Akyurt ilçesi eski Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş da bulunuyor.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan bir şantiyede çıkan yangına müdahale etmek isteyen iki işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri çalışmalar sırasında işçilerin cansız bedenine ulaştı.
2021 Aralık ayında Kars'ın Kağızman ilçesindeki evinde ruhsatsız tabancayla başından vurulan ve intihar ettiği iddia edilen 13 yaşında kız çocuğunun töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Kız çocuğunun baba ve ağabeyi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, anne ve 2 kardeşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Malezya Af Kurulu, yolsuzluktan mahkum edilen eski Başbakan Najib Razak'ın 12 yıllık hapis cezasını yarıya indirip verilen para cezasını da büyük oranda düşürdü. Razak, kurduğu fon üzerinden yapılan yolsuzluklarda yaklaşık 9 buçuk milyar doların çalınmasından suçlanıyordu.
Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun yıllar önce babasının doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Türkoğlu'nun estetiksiz hali de dikkat çekti.
CHP'nin Nazilli belediye başkanı adayı Gamze Yolcu Metin, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Metin, partisinin genel merkezince aday gösterildiği zaman karşılaşacağı zorlukları tahmin ettiğini belirterek, sürece devam etmenin daha fazla zarar vereceği düşüncesiyle adaylıktan çekildiğini dile getirdi. Metin, adaylıktan çekilmesine rağmen sahalarda olacak ve partisinin bayrağını taşımaya devam edeceğini ifade etti.
İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, ocak ayında İstanbul'da köprü geçiş ücreti yüzde 76,74 artarken, gömlek fiyatı yüzde 13,92 azaldı. Diğer artış yaşanan ürünler arasında diş tedavi ücreti, kapıcı ücreti, otobüs bilet ücreti, röntgen çekim ücreti, laboratuvar tahlil ücretleri, yeşil soğan ve kıvırcık salata yer aldı. Azalış gösteren diğer ürünler ise takım elbise, ceket, portakal, palto ve otel oda konaklama ücreti oldu.
Son Dakika › Güncel › Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?