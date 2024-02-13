Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, ev ziyaretlerine devam ediyor

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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmaları kapsamında ev ziyaretlerini sürdürüyor.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Şükrüpaşa, Meydan, Abdurrahman ve Atatürk mahallelerinde ev ziyaretlerinde bulundu.

Vatandaşların taleplerini dinleyen İba, projelerini anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Edirne'yi güzelleştirmek için çalışacaklarını belirtti.

Birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Her yaştan hemşerilerimiz için projelerimizle geliyoruz. Gençlerimize, yaşlılarımıza, ailelerimize ve çocuklarımıza hizmet edeceğimiz projelerimiz hazır. Biz hep birlikte Edirne'yiz hep birlikte Edirne'mizi güzelleştireceğiz. T

üm gayemiz bize samimiyetle yaklaşan, bizimle dertlerini paylaşan kadınlarımıza ve tüm Edirne'mize hak ettikleri şehri kazandırabilmek. Az kaldı, yüzümüz hep birlikte gülecek, Edirne hak ettiğimiz şehre dönüşecek."