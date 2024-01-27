 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhur İttifakı Eskişehir Buluşması Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhur İttifakı Eskişehir Buluşması Gerçekleştirildi

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Hatipoğlu, birlikteliğin önemini vurgulayarak, Eskişehir'in uykudan uyandırılması ve kalkındırılması için Cumhur İttifakı'nın çalışacağını belirtti.

Cumhur İttifakı Eskişehir Buluşması Gerçekleştirildi
27.01.2024 - 09:59,
Abone Ol

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, "Cumhur İttifakı Eskişehir Buluşması"nda il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

İttifak partilerinin Eskişehir yönetimleri ve gençlik kolları üyeleriyle bir araya gelen Nebioğlu, teşkilat mensuplarının alkış ve tezahüratlarıyla karşılandı.

Kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ederek, davetlilerle sohbet eden Hatipoğlu, Cumhur İttifakı'nın birlikteliğinin önemini vurguladı.

Hatipoğlu, "Eskişehir'de belediyecilik hizmet yapma konusunda uykuya dalmıştır. Bu kenti uykudan uyandırmak ve kalkındırmak Cumhur İttifakı'na düşüyor. Görüyorum ki Cumhur İttifakı'na gönül veren herkes burada. Hiç şüphesiz bu birlikteliğin gücüyle kazanacağız. Allah'ın izniyle hep beraber çalışacağız, hep beraber kazanacağız ve Eskişehir'e nasıl hizmet edileceğini göstereceğiz. Bu seçimlerde tüm gönül dostlarımızı var gücüyle sahada görmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Eskişehir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhur İttifakı Eskişehir Buluşması Gerçekleştirildi - Son Dakika


09:52
Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49
ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek
09:46
Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
09:07
Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri
09:06
İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
08:55
Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim
08:41
Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu
08:33
Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti

Son Dakika
09:52 Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49 ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek
09:46 Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
09:07 Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri
09:06 İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
08:55 Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim
08:41 Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu
08:33 Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti
08:26 İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
08:23 10 İlde Sibergöz-19 Operasyon! 33 Şüpheli Yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 10:12:51. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhur İttifakı Eskişehir Buluşması Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement