Cumhur İttifakı'nın Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Meclis Üyeleriyle Buluştu - Son Dakika
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Cumhur İttifakı'nın Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Meclis Üyeleriyle Buluştu

Cumhur İttifakı\'nın Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Meclis Üyeleriyle Buluştu

AK Parti Derince İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, Cumhur İttifakı'nın Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin, belediye meclis üyeliği adaylarıyla bir araya geldi. Şirin, adaylarla birlikte seçim çalışmalarını ve hedeflerini anlattı. Toplantıda, ilçeye hizmet etmek amacıyla bir araya gelen teşkilat üyeleri, saha çalışmaları için yol haritasını belirledi. Şirin, Derince'nin her köyüne, mahallesine ve sokağına hizmet etmek için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

22.02.2024 14:19  Güncelleme: 14:21
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Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin, belediye meclis üyeliği adaylarıyla bir araya geldi.

AK Parti Derince İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda adaylarla buluşan Şirin, seçim çalışmalarını ve hedeflerini anlattı.

Şirin, yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı teşkilatları ve meclis üyeliği adaylarının ortak amacının, ilçeye hizmet etmek olduğunu vurguladı.

Seçimin yaklaştığına işaret eden Şirin, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olarak açıklanan meclis üyeleri adaylarımızla ilk toplantımızı gerçekleştirerek, saha çalışmalarımıza ilişkin yol haritamızı belirledik. Çıktığımız sevda yolunda, Derince'mizin her köyüne, her mahallesine, her sokağına hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız. Toplantımız teşkilatımız ve Derince'miz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhur İttifakı'nın Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Meclis Üyeleriyle Buluştu - Son Dakika

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