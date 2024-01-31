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Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, sanayi esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, sanayi esnafıyla bir araya geldi

Cumhur İttifakı\'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, sanayi esnafıyla bir araya geldi

Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Tırmıl Sanayi Sitesi Kooperatifini ziyaret etti. Soydan, kooperatif başkanı ve üyelerle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra iş yerlerini gezen Soydan, esnafın taleplerini dinledi ve yerel seçimler için heyecanlı olduklarını belirtti. Soydan, belediyelerin esnafın yaşadığı sıkıntıları çözmede köprü vazifesi görmesi gerektiğini ifade etti.

31.01.2024 15:23  Güncelleme: 15:26
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Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, merkez Akdeniz ilçesinde sanayi esnafıyla bir araya geldi.

Soydan, Çilek Mahallesi'ndeki Tırmıl Sanayi Sitesi Kooperatifini ziyaret etti.

Kooperatif Başkanı İlhan Çokgün ve üyelerle görüşen Soydan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Soydan, sonrasında iş yerlerini gezdi, görüştüğü esnafın taleplerini dinledi.

Yerel seçim için heyecanlı olduklarını anlatan Soydan, projelerini bir an önce faaliyete geçirip sorunları çözüme kavuşturmayı istediğini kaydetti.

Soydan, çalışmayı ve üretmeyi hedeflediğini belirterek, "Esnafın yaşadığı sıkıntıların çözülebilmesi için belediyelerin köprü vazifesi görmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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