Cumhur İttifakı Ocakları Meclis'e Taşındı - Son Dakika
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Cumhur İttifakı Ocakları Meclis'e Taşındı

24.06.2026 11:36
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Murat Bakan, Cumhur İttifakı Ocakları'na dair soruları TBMM'ye taşıdı, İçişleri Bakanı'na yöneltti.

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde "denetim" yapan ve kendini genel başkanı olarak tanıtan kişiyle gündeme gelen Cumhur İttifakı Ocakları'nı Meclis gündemine taşıdı. CHP'li Bakan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye, "Cumhur İttifakı Ocakları dernekler masasına kayıtlı bir dernek midir? Ne zaman ve kim tarafından kurulmuştur? Hangi illerde şubeleri vardır ve kaç üyesi vardır? Faaliyetleri nelerdir?" diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Cumhur İttifakı Ocakları'na ilişkin TBMM Başkanlığı'na İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtıp denetim yapan ve o anları sosyal medya hesabından yayınlayan Ferhat Aydoğan ve Aydoğan ile birlikte hareket ettiği belirlenen 5 şüpheli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Önergesinde, "Cumhur İttifakı Ocakları" adlı yapının daha önce "AK Gençlik Ocakları" adıyla hareket ettiğini kaydeden Bakan, AK Gençlik Ocakları'nın AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu dönemde ortaya çıktığını, çakarlı lüks arabalar, Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan araç tanıtım kartları, İçişleri Bakanlığı'na bağlıymış gibi düzenlenen bakanlık logolu kartlar, Meclis'te milletvekillerine, Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı Başdanışmanına yaptıkları ziyaretler ile kaymakamlık, valilik gibi kamu kurumlarına yönelik resmi temaslarla gündeme geldiklerini hatırlattı.

Aydoğan'ın AK Gençlik Ocakaları'nın başkan yardımcısı olduğunu ve Alaattin Çakıcı'nın açıklamalarını gazetecilere servis ederek kendisini "Çakıcı'nın basın danışmanı" olarak tanıttığını söyleyen Bakan, "Süleyman Soylu bu şahıslarla ilgili hiçbir şey yapmamış, önergemizi dahi yanıtlamamıştı. Ali Yerlikaya döneminde şahıslar kamuoyu tepkilerinin üzerine gözaltına alındı, Yerlikaya 'Gereği yapıldı' diye duyurdu ve şahıslar tutuklandı. İki ay sürdü… İki ay sonra serbest kaldılar ve bir süre sonra kaldıkları yerden devam ettiler" dedi.

Aydoğan'ın serbest bırakıldıktan sonra AK Parti'li ve MHP'li yetkililerle, kamu görevlileriyle görüştüğünü bunları sosyal medya hesabından paylaştığını ifade eden Bakan, "Bazı görüntülerde telsizli, üzerinde EGM benzeri logoların bulunduğu üniformalı korumaların yer alması da dikkati çekiyor. Öyle ki şahıs, Ankara İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hayrettin İpekoğlu ile de görüşmüş. Dernek çatısı altına sığınan bu tür ne olduğu belli olmayan yapılanmalara izin verilmemeli, denetim mekanizmaları işletilmeli" değerlendirmesinde bulundu.

"AK GENÇLİK OCAKLARI'NA NE KADAR DESTEK YAPILMIŞTIR?"

"Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün sitesinden bakıldığında 23 Haziran 2026 tarihi itibarıyla 'AK Gençlik Ocakları' adlı dernek hala aktif görülmekte, 'Cumhur İttifakı Ocakları' isimli bir dernek listede çıkmamaktadır" diyen Bakan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye şu soruları yöneltti:"

"Cumhur İttifakı Ocakları dernekler masasına kayıtlı bir dernek midir? Ne zaman ve kim tarafından kurulmuştur? Hangi illerde şubeleri vardır ve kaç üyesi vardır? Faaliyetleri nelerdir?"

AK Gençlik Ocakları adlı dernek kurulduğu 2021 yılından bugüne kadar kaç kez denetlenmiştir? Bu denetimler kapsamında mevzuata aykırılık tespit edilmiş midir? Edildiyse hangi işlemler uygulanmıştır?

AK Gençlik Ocakları adlı derneğinin hangi illerde şubeleri vardır ve kaç üyesi vardır? Derneğin yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri kimlerdir?

AK Gençlik Ocakları adlı derneğe ne kadar nakdi ya da ayni destek yapılmıştır? Derneğe 'bağış' adıyla ne kadar destek yapılmıştır?

Bakanlığınız AK Gençlik Ocakları adlı derneğe STK'ler için ayrılan bütçeden destekte bulunmuş mudur? Bulunduysa ne kadardır?

AK Gençlik Ocakları adlı derneğin faaliyetleri hakkında hukuka aykırılık bakımından inceleme/soruşturma başlatılmış mıdır? Detayı nedir?"

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Murat Bakan, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhur İttifakı Ocakları Meclis'e Taşındı - Son Dakika

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