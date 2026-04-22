Cumhurbaşkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi Kabul Etti

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Küllisyesi'nde kabul etti. İletişim Başkanlığı'ndan görüşmenin içeriğine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi hazırlıkları, İttifak'ın gündemindeki başlıklar, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizdeki istikrarsız ortamın NATO Müttefikleri arasındaki yardımlaşma ve dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdiğini, Ankara Zirvesi'nde müttefikler arasındaki dayanışmayı pekiştirecek ve İttifakın krizlere karşı her daim hazırlıklılığını destekleyecek kararlar alınmasını beklediklerini ifade etti."

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin hava savunma sistemleri başta olmak üzere savunma sanayi alanında kapasitesini her geçen gün artırdığını, müttefik ülkelerle bu alanda iş birliğini daha da geliştirmeyi hedeflediğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Trans-Atlantik bağın muhafazasının vazgeçilmez önemde olduğunu, Türkiye olarak İttifak'ın Avrupa ayağının daha fazla sorumluluk üstlenmesini beklediğimizi, bu noktada Avrupa Birliği üyesi olmayan Avrupalı müttefiklerin Birliğin savunma girişimlerinden dışlanmasının amaca hizmet etmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İran'a yönelik saldırılarla başlayan süreçte kendini barışın ve diplomasinin tarafında konumlandırdığını belirtti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye olarak Ukrayna-Rusya Savaşı'nın da barışla neticelenmesi için devrede olduğumuzu, müzakerelerin yeniden canlandırılması ve liderler düzeyinde görüşmelere başlanabilmesi için gayret gösterdiğimizi ifade etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Genel Sekreter Rutte, NATO Ankara Zirvesi'nin hazırlıklarını kapsamlı bir şekilde değerlendirdiler."