Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Kerkük Valiliği'ne seçilen Vindavi'yi kutladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Kerkük Valiliği'ne seçilen Vindavi'yi kutladı

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Kerkük Valiliği\'ne seçilen Vindavi\'yi kutladı
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kerkük Valiliği görevine seçilen Kahtan Vindavi'yi tebrik etti. Topçu mesajında, Kerkük'ün barış, hoşgörü ve kardeşliğin sembolü olduğunu vurgulayarak Vindavi'nin tüm Kerküklülerin gönlüne dokunacağına inandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kerkük Valiliği'ne seçilen Kahtan Vindavi'ye tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, mesajında, "Kıymetli Kardeşim; Türkmen varlığının tarihi başkenti, kadim Kerkük'ün Valiliği görevine seçilmeniz haberini büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum. Dini, tarihi, kültürü ve binlerce yıllık ortak mazisi bulunan kardeşlerin bir arada yaşadığı Kerkük; Irak'ın etnik ve kültür ebrusu, barış, hoşgörü ve kardeşliğin en önemli sembolüdür. Bu köklü şehrin yapısının ve huzurunun korunması, komşumuz Irak'ın birliği, dirliği ve refahı açısından da hayati bir öneme sahiptir. Bugüne kadar ortaya koyduğunuz özverili çalışmalar, dava bilinciniz ve hizmet aşkınızla bu ağır mesuliyeti adalet ve eşitlik temelinde bihakkın yerine getireceğinize; hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm Kerküklü kardeşlerimizin gönlüne dokunarak kentteki huzur ve uzlaşı ortamını daha da pekiştireceğinize yürekten inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz milletimiz, her zaman olduğu gibi bundan sonra da Türkmen kardeşlerimizin ve kardeş Irak halkının yanında olmaya kararlılıkla devam edecektir. Bu vesileyle yeni görevinizi en kalbi duygularımla tebrik ediyor, şahsınıza, Türkmenline ve dost ve kardeş Irak halkının tamamına hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor, muhabbetlerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: DHA
Yalçın TopçuDiplomasiPolitikaKerkükGüncelDünyaSon Dakika

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