Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10. Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10. Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizdeki çatışma ve savaşların ardı arkası kesilmiyor, mazlumların çığlıkları hepimizin yüreğini kor ateş gibi dağlıyor.

30.04.2025 16:34
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizdeki çatışma ve savaşların ardı arkası kesilmiyor, mazlumların çığlıkları hepimizin yüreğini kor ateş gibi dağlıyor. Ama bütün bunlara rağmen umudumuzu asla kaybetmiyoruz. Unutmayın, iman varsa imkanın da olduğunu gayet iyi biliyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye 10. Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Birinciler Birinciliği Ödül Töreni"nde konuştu.

"Gelinen noktada önümüzde çok fazla alternatif bulunmuyor. ya aslımıza dönecek, köklerimize sarılacak, bize güç veren asli değerlerimizle aramızdaki duvarları kaldıracağız ya da yapamadıklarımız için nedamet getirmeye devam edeceğiz" diyen Erdoğan, "Bizi ve bölgemizi sürükledikleri girdaptan, inanın başka türlü çıkamayız. Bu bakımdan hem kendi içimizde hem de uluslararası platformlarda tam bir birlik şuuruyla hareket etmekten başka yolumuz yoktur. Bize giydirilen bu gömleği artık yırtıp atmak mecburiyetindeyiz. Bunu da er ya da geç yapacağımıza, bu suskunluk sarmalını aşacağımıza bütün kalbimle inanıyorum." ifadesini kullandı.

Bunu hamaset olsun diye söylemediğini belirten Erdoğan, salonda bulunan katılımcılara, "Karşımızdaki şu tablo geleceğe dair umutlarımızı yeniden yeşertiyor. Sizlere baktıkça inancımız artıyor, mücadele azmimiz güçleniyor." diye seslendi.

"El birliğiyle adım adım inşa edeceğiz"

"Unutmayın, 'Men sabera zafera'. Sefer bizden, zafer Allah'tandır. İnancımız her geçen gün daha da kökleşiyor" ifadesini kullanan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Zor günler yaşıyoruz. İslam dünyası olarak sancılı dönemlerden geçiyoruz. Bölgemizdeki çatışma ve savaşların ardı arkası kesilmiyor, mazlumların çığlıkları hepimizin yüreğini kor ateş gibi dağlıyor. Ama bütün bunlara rağmen umudumuzu asla kaybetmiyoruz. Unutmayın, iman varsa imkanın da olduğunu gayet iyi biliyoruz. İşte bu salondaki muhteşem ve muazzam atmosfer bunun müjdecisidir. Sabredecek, sabırla Allah'tan yardım dileyecek, hedeflerimizden asla kopmayacağız. İnşallah çok daha güvenli çok daha huzurlu yarınları el birliğiyle adım adım inşa edeceğiz."

Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması ödül töreninin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, ödül sahiplerini yürekten tebrik ederek, programa iştirak eden tüm misafirlere şükranlarını sundu.

Notlar

Konuşmasının ardından Erdoğan'a, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 5 ciltlik "Hayat Rehberi Kur'an" kitabını takdim etti.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması finalinde ödüle layık görülenlere hediyelerini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ödül alanlar ve jüriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Program öncesinde, Üsküdar Pazarbaşı Camisi İmam Hatibi Adem Bilgetay, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10. Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10. Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika
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