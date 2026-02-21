Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam tam 839 milyar lira - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam tam 839 milyar lira
21.02.2026 20:29
ÇİFTÇİLERLE bir araya geldiği iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimizin imkanları yıldan yıla genişledikçe bundan çiftçilerimizin de istifade etmesini sağladık.

ÇİFTÇİLERLE bir araya geldiği iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimizin imkanları yıldan yıla genişledikçe bundan çiftçilerimizin de istifade etmesini sağladık. Meydanlarda ne dediysek, hangi sözü verdiysek, sizin takdirinizle göreve geldiğimizde vaatlerimizi hayata geçirmek için dört koldan çalıştık. Ağızlarını her açtıklarında 'Tarıma destek verilmiyor' diyenlerin şu rakamları iyi dinlemesini istiyorum. Bakın, sadece geçen yıl; doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları, ihracat destekleri dahil sektöre verdiğimiz desteğin toplamı 706 milyar lirayı buluyor. 2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam ise tam 839 milyar lira" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen iftar programında çiftçilerle bir araya geldi. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan cennet vatanımızın her karışında alın teriyle üreten, emeğiyle Türkiye ekonomisine değer katan tüm çiftçi kardeşlerime sizlerin şahsında sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Türkiye'nin istikbalini şekillendiren 86 milyon insanımızla birlikte 62 milyon turistin gıdasını karşılayan, alın teri ve yüreğiyle toprağı işleyen, insanlık tarihi kadar eski bir mesleği icra eden çiftçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyor, ülkemizin kalkınmasına verdiğiniz destekten dolayı Allah hepinizden razı olsun, yokluğunuzu göstermesin diyorum. Sizlerin emeğine, mücadelesine bizzat şahitlik etmiş bir kardeşinizim. Sizin fedakarlığınızı sadece rızkınızı kazanmak için döktüğünüz terden değil, en sancılı dönemlerdeki memleket sevdanızdan da biliyorum. Karındaki dokuz aylık bebeğiyle İnebolu'dan aldığı cephaneyi kağnılarla Ankara'ya taşıyan Şerife Bacılarımız da sizlerdiniz. Erzurum'un ayazında eline silahı alıp Aziziye Tabyası'na koşan Nene Hatunlarımız da sizlerdiniz" dedi.

'DEVLETİMİZ ÜRETİCİLERİMİZİ, ÇİFTÇİLERİMİZİ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMADI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstiklal Harbi'nde vatanımıza uzanan kirli elleri kıranlar sizlerdiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ayağa kalkmasına destek olan sizlerdiniz. Batının 'hasta adam' dediği bu milletin yeniden tarih sahnesine çıkmasına omuz veren sizlerdiniz. İşte en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanımızı korumak için en ön safta yer alanlar yine sizlerdiniz, benim çiftçi kardeşlerimdi. Şunu da büyük bir gururla ifade etmek isterim. Çiftçilerimiz nasıl bize, demokrasimize ve vatanımıza sahip çıktıysa, biz de Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak daima onların yanında olduk. Devletimiz üreticilerimizi, çiftçilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Devletimizin imkanları yıldan yıla genişledikçe bundan çiftçilerimizin de istifade etmesini sağladık. Meydanlarda ne dediysek, hangi sözü verdiysek, sizin takdirinizle göreve geldiğimizde vaatlerimizi hayata geçirmek için dört koldan çalıştık. Ağızlarını her açtıklarında, 'Tarıma destek verilmiyor' diyenlerin şu rakamları iyi dinlemesini istiyorum. Bakın, sadece geçen yıl, doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları, ihracat destekleri dahil sektöre verdiğimiz desteğin toplamı 706 milyar lirayı buluyor. 2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam ise tam 839 milyar lira" ifadelerini kullandı.

