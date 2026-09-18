Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2026'nın ilk 8 ayında ülkemiz genelinde havayolu ile seyahat eden yolcu sayısı 167,5 milyonu aşarak nüfusumuzun neredeyse 2 katına ulaştı."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2026'nın ilk 8 ayında ülkemiz genelinde havayolu ile seyahat eden yolcu sayısı 167,5 milyonu aşarak nüfusumuzun neredeyse 2 katına ulaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2026'nın ilk 8 ayında ülkemiz genelinde havayolu ile seyahat eden yolcu sayısı 167,5 milyonu aşarak nüfusumuzun neredeyse 2 katına ulaştı."
Kaynak: AA