Erdoğan: İstanbul'u küresel finans merkezi yapmak için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devlet olarak İstanbul'u küresel bir finans ve cazibe merkezi yapmak için yoğun bir mesai harcadık, harcıyoruz. Dört hafta önce İstanbul Finans Merkezi'nde tertiplediğimiz 'Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Türkiye' programıyla bu yöndeki kararlılığımızı bir kez daha ve güçlü bir şekilde ortaya koyduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilen 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü Programı'nda, katılımcıları selamlayarak, programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programın tertiplenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın finans sektörü başta olmak üzere ülke, millet ve ülke ekonomisi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Sermaye Piyasası Kurulunu, düzenlediği eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle finansal okuryazarlığın ülke geneline yaygınlaştırılmasındaki önemli payı dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, bakanlıklar, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde yürütülen bu çalışmaların ilkokul çağındaki gençlerden hane halkına kadar finansal farkındalığın her yaş grubunda oluşturulmasına katkı sağladığını söyledi.

Erdoğan, bankacılıktan borsaya, bütçe yönetiminden krediye, yatırımlardan dijital varlıklara geniş bir yelpazeye yayılan bu çalışmaları kıymetli bulduğunu ifade etti.

Üretimden ihracata, yatırımdan istihdama, ekonominin tüm bileşenlerinin sermaye ve finans piyasalarındaki istikrara bağlı olduğunu belirten Erdoğan, "Aynı şekilde milli gelir ve refah seviyesindeki artış da finansal sistemlerin sorunsuz ve öngörülebilir surette manipülasyon ve spekülasyonlardan arındırılmış bir şekilde çalışmasıyla doğru orantılıdır. Bir ülkenin sermaye piyasaları ne kadar güçlüyse üretim kapasitesi, teknoloji yatırımı, girişimcilik ruhu ve rekabet gücü de o kadar kuvvetli olur. Sermaye ve finans piyasalarının adil, şeffaf ve güvenli bir şekilde işlemesi, piyasadaki beklenti ve ihtiyaçların karşılanması, bu bakımdan büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Gelişmiş ülke ekonomilerine bakıldığında hepsinin gerisinde derinleşmiş finansal yapıların ve güçlü sermaye piyasalarının görüleceğine vurgu yapan Erdoğan, "Fakat şurası da bir hakikat ki dijital teknolojilerin ve yapay zekanın diğer alanlar gibi finans piyasalarını da dönüştürdüğü bir dönemi yaşıyoruz. Tasarruf alışkanlıklarından yatırım kararlarına, dijital ödeme sistemlerinden siber güvenliğe, sanal kumar ve yasa dışı bahisten dijital finans tehditlerine uzanan çok boyutlu bir tabloyla karşı karşıyayız." değerlendirmesini yaptı.

"Manipülatif içerikler dünya genelinde endişe verici seviyelere ulaşmıştır"

Son yıllarda finansal sistemlerde yaşanan dijital dönüşümün fırsatların yanı sıra tehditleri de beraberinde getirdiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Özellikle sosyal medya ve dijital iletişim platformları vasıtasıyla yayılan manipülatif içerikler, fiktif işlemler, kısa sürede yüksek kazanç vadeden yapılar dünya genelinde endişe verici seviyelere ulaşmıştır. Aynı şekilde sahte yatırım tavsiyeleri, dijital dolandırıcılık ve paravan hesap girişimleri ve daha nicesi yalnızca bireyleri değil, finansal sistemlerin itibarını da tehdit eden boyutlara varmıştır. Böyle bir konjonktürde finansal okuryazarlık, bireysel bütçe yönetim kapasitesinin çok çok ötesine geçmiş, güçlü, dirençli ve sürdürülebilir bir ekonominin gerek şartı haline gelmiştir. Biz bu meseleye daha geniş bir açıdan bakıyor, toplumsal farkındalık, dijital güvenlik ve finansal dayanıklılık perspektifiyle yaklaşıyoruz."

Uluslararası çalışmaların da bu hassasiyeti doğruladığının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"OECD'nin 2023 yılında yaptığı bir araştırma, finansal okuryazarlığı yüksek toplumların tasarruflarını daha verimli alanlara yönlendirdiğini, borçlanma ve yatırım kararlarını daha sağlıklı verdiğini ortaya koyuyor. Aynı şekilde manipülatif yönlendirmelere karşı daha uyanık olduklarını, uzun vadeli yatırım kültürünü benimsediklerini teyit ediyor. Bu da kuşkusuz sermaye piyasalarının derinleşmesine, finansal sistemin sağlıklı büyümesine ve ekonomide kaynakların daha etkin, verimli ve adil dağılımına çok ciddi katkı sağlıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet olarak İstanbul'u küresel bir finans ve cazibe merkezi yapmak için yoğun bir mesai harcadık, harcıyoruz. Dört hafta önce İstanbul Finans Merkezi'nde tertiplediğimiz 'Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Türkiye' programıyla bu yöndeki kararlılığımızı bir kez daha ve güçlü bir şekilde ortaya koyduk." diye konuştu.

(Sürecek)