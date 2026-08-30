30 Ağustos'ta Erdoğan tebrik kabul etti - Son Dakika
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30 Ağustos'ta Erdoğan tebrik kabul etti

30 Ağustos\'ta Erdoğan tebrik kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı'nda tebrikleri kabul etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı'nda tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, sabah saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı'na geçen Erdoğan, Ana Bina Ana Salonu'nda düzenlenen törende tebrikatı kabul etti.

Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sundu.

Daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de tebriklerini kabul eden Erdoğan'a Kabine Üyeleri'nin yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Amkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, milletvekilleri, daire başkanları, yüksek yargı organlarının mensupları, bürokratlar, yabancı misyon şefleri ve TSK mensupları da tebriklerini sundu.

Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlileri selamlaması ve tebrikleri almasının ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 Ağustos'ta Erdoğan tebrik kabul etti - Son Dakika

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