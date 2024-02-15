Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta bazılarının siyaset sahnesinden silineceğiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta bazılarının siyaset sahnesinden silineceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart\'ta bazılarının siyaset sahnesinden silineceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada 31 Mart yerel seçimlerinin bazı siyasetçiler için sonun başlangıcı olacağını belirtti. Erdoğan, seçim sonuçlarının bazılarının siyaset sahnesinden tamamen silindiğini göreceğimiz bir gün olacağını söyledi.

15.02.2024 13:15
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart kesinlikle bazılarının siyaset sahnesinden tamamen silindiğini göreceğimiz gün olacaktır"

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta bazılarının siyaset sahnesinden silineceğiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta bazılarının siyaset sahnesinden silineceğiz - Son Dakika
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