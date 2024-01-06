22:13 • •
20:08 •
AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı belli oluyor! İşte açıklanacak iller ve kulislerde ismi öne çıkanlar•
19:44 •
72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı•
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti - Son Dakika