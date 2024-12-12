Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı Kabul Etti

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi. Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman'ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bir araya geldi. Erdoğan ile Blinken görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile ABD heyeti de hazır bulundu.