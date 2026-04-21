Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ulukaya'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Ticaret Odası bünyesindeki ABD- Türkiye İş Konseyi Başkanı ve Chobani Üst Yöneticisi (CEO) Hamdi Ulukaya'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Ulukaya, kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün arkasında "Recep Tayyip Erdoğan" yazan 1 numaralı formasını takdim etti.
