Erdoğan: Afrika ile ilişkilerde kazan-kazan ilkesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Afrika dışındaki ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Tchiani ve heyetini Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bugünkü görüşmelerin ve konuk heyetin Türk iş çevreleriyle yapacağı temasların hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Nijer'in, derin tarihi ilişkilere sahip olunan Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Stratejik önemi yüksek bu coğrafyayla 1400'lü yıllara uzanan ilişkilerin, bugün Tchiani'nin de katkılarıyla her geçen gün geliştiğine işaret eden Erdoğan, "Aziz kardeşimin liderliğinde, Nijer'in karşılaştığı tüm zorluklara rağmen farklı bir atılım içinde olduğunu görüyoruz. Biz de Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, bugünkü görüşmelerde ortak tarih ve karşılıklı saygı üzerine bina edilen münasebetleri her alanda ilerletme iradesine sahip olduklarını teyit ettiklerini dile getirdi.

Tchiani ve heyetiyle özellikle savunma sanayi, güvenlik, enerji, madencilik, ticaret, yatırımlar, eğitim, sağlık ve tarım alanlarındaki ilişkileri etraflıca değerlendirdiklerini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Nijer'deki yatırım fırsatlarını görüştük, ekonomik ve ticaret ortak tesisinde mutabık kaldık. Biraz önce şahit olduğumuz üzere çeşitli alanlarda anlaşmalara imza atmak suretiyle ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da pekiştirdik. İşletme protokolünü yenilediğimiz Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesi, Nijer ile münasebetlerimizin insani boyutuna çok kıymetli katkılarda bulunuyor. Dostluk Hastanesi ve Dostluk Okulu projelerini gerçekleştiren TİKA, sulama, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere Nijer'in idari ve sivil altyapısının güçlendirilmesi konusunda katkılarını sürdürüyor."

"Nijer ile işbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz"

Çok önem verdikleri eğitim alanındaki işbirliğinin seyrinden memnun olduklarına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Maarif Vakfı'mız, başkent Niamey'de 12 okulda toplam 1700'ü aşkın öğrenciye eğitim veriyor. 300'ü Türkiye olmak üzere 500'e yakın Nijerli öğrenci ülkemizde yüksek öğretim alıyor. Türkiye mezunları, gönül elçilerimiz olarak aramızdaki muhabbetin daha da güçlenmesine vesile oluyor. Az önce Yüksek Öğretim Kurulumuz ile muadil Nijerli kuruluş arasında işbirliğine dönük mutabakat metni imzalandı. İnşallah tüm bu alanlarda Nijer ile işbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her fırsatta vurguladığım üzere Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Biz, bu münasebetleri sadece ticari ve ekonomik alanlarda değil, güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş bir yelpazede, uzun vadeli işbirlikleri olarak görüyoruz. Kıtanın, bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani'nin liderliğinde Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takip ettiklerini belirten Erdoğan, "Kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkanlarını da değerlendirdik. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik. Ayrıca konuk heyetin önde gelen savunma sanayi firmalarımızla yapacakları görüşmelerin müspet neticelerini de yakında alacağımıza inanıyorum." dedi.