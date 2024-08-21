Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde Kabine Toplantısı yapacak

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İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Kabine Toplantısı'nın 25 Ağustos Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağını duyurdu.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 25-26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret edecek, bu vesileyle 25 Ağustos Pazar günü Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak olan Kabine Toplantısına başkanlık edecektir" dedi.