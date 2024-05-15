Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile kurumunu korumaya devam edeceğiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile kurumunu korumaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile kurumunu korumaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beşeri ve sosyal hayatın temel direği olan ailelerin Uluslararası Aile Günü'nü kutlayarak, ailenin korunması ve güçlendirilmesi genelgesinin aile yapısını kuvvetlendirecek çalışmalara zemin teşkil edeceğini belirtti. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi vizyon belgesi ve eylem planının da millet ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

15.05.2024 21:26
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ailemiz geleceğimiz diyerek, mukaddes bir müessese olan aile kurumunu korumaya, güçlü aile yapımızla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beşeri ve sosyal hayatın temel direği olan tüm ailelerin 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü tebrik etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" genelgesinin, aile müessesesini her türlü tehditlerden koruyacak, aile yapısını ve değerlerini kuvvetlendirecek çalışmalara zemin teşkil edeceğine inandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hazırlanan 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın da ailelerimiz başta olmak üzere milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Ailemiz geleceğimiz diyerek, mukaddes bir müessese olan aile kurumunu korumaya, güçlü aile yapımızla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı, Güncel, Son Dakika

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