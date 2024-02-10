Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a yapılan saldırıyı lanetledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a yapılan saldırıyı lanetledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay\'a yapılan saldırıyı lanetledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetledi. Erdoğan, saldırıya ilişkin tahkikatın başlatıldığını ve demokrasimize zarar verme çabalarına izin vermeyeceklerini belirtti.

10.02.2024 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında yapılan saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.

Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz.  Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece, Aziz Yeniay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a yapılan saldırıyı lanetledi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:04:08. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a yapılan saldırıyı lanetledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement