Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AK Parti) Geçen ay açıklanan verilere göre, üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı. Son 6 ayda 166 bin 612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AK Parti) Geçen ay açıklanan verilere göre, üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AK Parti) Geçen ay açıklanan verilere göre, üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı. Son 6 ayda 166 bin 612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(AK Parti) Geçen ay açıklanan verilere göre, üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı. Son 6 ayda 166 bin 612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik.' - Son Dakika