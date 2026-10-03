Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı yeni hizmet binasını açtı: - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı yeni hizmet binasını açtı:

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- "Yeni il başkanlığımızda milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz, ana kademe, kadın ve gençlik kollarımız inşallah son derece etkin, uyumlu ve başarılı çalışmalar icra edecek"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni il başkanlığımızda milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz, ana kademe, kadın ve gençlik kollarımız inşallah son derece etkin, uyumlu ve başarılı çalışmalar icra edecek." dedi.

Erdoğan, partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığı yeni hizmet binasının açılışında konuştu.

7 ay gibi çok kısa bir sürede inşa edilen yeni il başkanlığı binasının, şehre, Şanlıurfalılara, AK Parti ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Modern ve işlevsel yapısıyla öne çıkan 4 katlı binamızın yapımında, proje aşamasından ince işçiliğine emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yeni il başkanlığımızda milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz, ana kademe, kadın ve gençlik kollarımız inşallah son derece etkin, uyumlu ve başarılı çalışmalar icra edecek. Yatay mimari anlayışıyla inşa edilen bu mekanda toplantı ve konferans salonlarından ferah çalışma alanlarına, AK Partimizin eser ve hizmet siyaseti, şehrimizde inşallah daha da güçlenecek.

Milletimizle kurduğumuz gönül bağları, burada yapılacak istişarelerle, buluşmalarla, çalışmalarla inanıyorum ki çok daha sağlam hale gelecek. İl teşkilatımız, tüm üyeleriyle bu çatı altında şehrimizdeki kardeşlerimize tam bir koordinasyon ve adanmışlık içinde hizmet edecek. Emeği geçenleri bir kez daha kutluyor, yeni il başkanlığı binamız tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Konuşmanın ardından Erdoğan ve beraberindekiler, il binasını hizmete açtı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı yeni hizmet binasını açtı: - Son Dakika
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