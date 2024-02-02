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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alev Alatlı için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alev Alatlı için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Alev Alatlı için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vefatını derin bir teessürle öğrendiğimiz Alev Alatlı hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum.

02.02.2024 15:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vefatını derin bir teessürle öğrendiğimiz Alev Alatlı hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alev Alatlı için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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