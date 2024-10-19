Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Olaf Scholz'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Olaf Scholz ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Basına kapalı yapılan ikili görüşmenin ardından, basın açıklaması düzenlenmesi bekleniyor.
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