Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı\'nı tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı mağlup ederek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan ve bizleri bir kez daha gururlandıran Ampute Futbol Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, Ampute Futbol Milli Takımı'nın fotoğrafı ve "Tebrikler Türkiye 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu" yazısının bulunduğu görsele de yer verdi.