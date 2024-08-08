Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile Telefon Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin ileri düzeyde olduğunu ve ticari, ekonomik, askeri ve savunma sanayiindeki iş birliğinin daha da güçleneceğini ifade etti. Ayrıca, Erdoğan, Arnavutluk'ta FETÖ'nün faaliyetlerinin sonlandırılması için gayretlerin devam edeceğini vurguladı.

08.08.2024 18:04
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(ANKARA)-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın, iki ülke ilişkilerinin ileri düzeyde seyrettiğini, ticari, ekonomik, askeri temaslarla savunma sanayiindeki iş birliğinin atılacak adımlarla daha da güçleneceğini ifade ettiği bildirildi.

İletişim Başkanlığı'nın X hesbından yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin ileri düzeyde seyrettiğini, ticari, ekonomik, askeri temaslarla savunma sanayiindeki iş birliğinin atılacak adımlarla daha da güçleneceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta FETÖ'nün alan kazanmaya yönelik gayretlerinin boşa çıkartılmasının son derece önemli olduğunu, örgütün Arnavutluk'taki eğitim, sağlık ve dini kurumlar içerisindeki yapılanmasının son bulması için de gayretlerin süreceğine inandığını belirtti."

Kaynak: ANKA

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