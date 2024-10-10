Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki programına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile görüşmesinin ardından Arnavutluk Başbakanlığına geldi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından karşılanan Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından Rama ile baş başa görüşmeye geçti.

Başbakanlık binasındaki basına kapalı görüşmenin ardından Erdoğan ve Rama, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı'na başkanlık edecek, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.