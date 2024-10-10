Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Arnavutluk'ta, Başbakan Edi Rama'nın onuruna verdiği yemeğe katıldı.
Tugaylar Sarayı'ndaki yemek, basına kapalı gerçekleşti.
Yemeğe, iki ülke heyetleri de iştirak etti.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'nın onuruna verdiği yemeğe katıldı - Son Dakika
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