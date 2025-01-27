Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkenin gençlerini zorla, kandırarak dağa kaçıran terör baronları için yolun sonu görülmüştür. Terörsüz Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." dedi. Erdoğan, "Artan sanal kumar ve bahis sorununun üzerine kararlılıkla gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

27.01.2025 15:46  Güncelleme: 16:21
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlen Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vesayetin, hukuksuzluğun her türlüsüne şahit olduk ama hiçbir zaman demokrasiden sapmadık. Gençlerimizi sokağa çağıranlardan, tahrik edenlerden olmadık." dedi.

Erdoğan, "Tüm dünyada veba gibi yayılan LGBT sapkınlığına karşı gençlerimize yönelik koruyucu tedbirleri devreye alıyoruz." diye konuştu.

SANAL KUMARA BÜYÜK OPERASYON MU GELİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artan sanal kumar ve bahis sorununun üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Pek çok gencimizin hayatını karartan bu belanın kökünü kazıyana kadar durmayacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Gençlerimizin her ne sebeple olursa olsun terörün vahşi dişleri arasında kaybolup gitmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkenin gençlerini zorla, kandırarak dağa kaçıran terör baronları için yolun sonu görülmüştür. Terörsüz Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi
Kaynak: AA

Operasyon, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Terör, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sk 06:
    YILLARDIR AYNI TERRANE TERÖR YOK ÜRETEN SİZLER MİLLETİ KANDIRMA TAKTİĞİ 10 8 Yanıtla
  • Ali Akman:
    birde şu GS operasyon ceksen 8 4 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever:
    miletin üzerine korku salarak başaramazsınız 2 3 Yanıtla
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