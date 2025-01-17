Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri erken ihbar uçağını inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da askeri erken ihbar uçağında incelemelerde bulundu.
Erdoğan, AK Parti Konya 8. Olağan İl Kongresi ve Konya Çevre Yolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne katılmasının ardından 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na geçti.
Burada Tümgeneral Mete Kuş tarafından karşılanan Erdoğan, askeri erken ihbar uçağında incelemelerde bulundu.
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